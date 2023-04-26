وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشقيق، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل غرفة التحكم (عدد 3 وظائف/ الشقيق، ورابغ): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الطاقة، أو الهندسة الكهربائية).

– مهندس مراقبة الحالة الصناعية/ المعدات (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)