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للعمل بفروع البنك في عدة مدن

وظائف لدى البنك السعودي الفرنسي في عدة تخصصات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
وظائف لدى البنك السعودي الفرنسي في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير المالية – محاسبة منتجات التجزئة.
  2. موظف أول مالي – استثمار / محاسبة المنتجات المشتقة.
  3. مسؤول مالي أول – محاسبة منتجات الشركات.
  4. ضابط أول الامتثال لجنة الاتصالات الفدرالية المخاطر والتحكم.
  5. ضابط أول المالية.
  6. مدير أول الامتثال التنظيمي للشركات.
  7. مدير تحليلات البيانات.
  8. تحليلات بيانات ضابط أول.
  9. تمويل منظم مشارك.
  10. مدير الإنتاج.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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