وظائف لدى البنك السعودي الفرنسي في عدة تخصصات

أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: