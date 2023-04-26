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وظائف لدى شركة المراعي في عدة مدن

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
وظائف لدى شركة المراعي في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير الفريق – DQA (التصنيع).
  2. منسق مكتب المساعدة (الشركة).
  3. رجال الإطفاء (تصنيع).
  4. مدير المنتج (DJB).
  5. مدير التطوير التنظيمي.
  6. مدير هندسة أول (تصنيع).
  7. أخصائي تدريب أول (الشركات).
  8. مشرف التعلم والتطوير.
  9. منسق مكتب المساعدة (الشركة).
  10. فني أجهزة (الشركات).
  11. مهندس تخطيط (تصنيع).
  12. مدير قسم التسويق التجاري.
  13. مساعد مدير المنتج (DJB).
  14. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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