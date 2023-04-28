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وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل للنساء السعوديات الحاصلات على مؤهل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أمن)؛ وذلك للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة الميدانية.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة

وبيّنت قوات الأمن الخاصة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأت مع والديها أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– ألا يقل عمر المتقدمة عن (23) سنة، ولا يزيد عن (40) سنة.

– ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– ألا تكون لها خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– حصولها على المؤهل الدراسي المطلوب.

– أن تكون لائقة طبيًا وغير مصابة بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

– ضرورة تسجيل درجة اختبار القدرات العامة.

– أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم.

– على المتقدمة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت قوات الأمن الخاصة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف قريبًا، وذلك عبر بوابة التوظيف أبشر (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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