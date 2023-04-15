وظائف هندسية شاغرة بشركة البراك

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أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس عمليات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الكيمياء، الأجهزة، الهندسة الكيميائية، هندسة البترول).
– مهندس بيئي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم البيئة، الهندسة البيئة).
– مهندس أجهزة/ التفتيش والعمليات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأجهزة والتحكم، هندسة الأجهزة).
وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)