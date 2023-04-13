وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تخطيط المواد.

– مهندس تصميم أول/ قوالب.

– مدير الإنتاج/ الجهد المتوسط.

– خبير كيميائي.

– مهندس معماري.

– مدير تطوير المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)