وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس تصميم أول/ قواطع كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس تركيب الفولاذ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مهندس الأنظمة والحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو هندسة الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)