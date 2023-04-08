وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفنار الدفاع المدني للمعتمرين: اتبعوا إرشادات رجال الأمن وظائف فنية شاغرة في مجموعة المجدوعي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 4 مدن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف تشييع الفنان السوري معد الحسان مشهد رائع لفرحة المعتمرين بهطول الأمطار في مكة المكرمة المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس بحث وتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مهندس أول حلول تقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المدنية).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)