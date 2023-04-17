وظائف هندسية شاغرة لدى طيران ناس

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران ناس

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص سلامة الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة ثقيلة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)