وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي/ الأجهزة (رأس الخير): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.
– أخصائي علاقات الموظفين (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مالي أول (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)