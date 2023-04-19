وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول صيانة كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مطور أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).
– مهندس أول التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة المعادن، أو الهندسة البيئية).
– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)