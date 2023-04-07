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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف ميكانيكي أول/ التايفون (الطائف).

– مدير المشتريات (الرياض).

– مسؤول التدقيق (الرياض).

– مفتش ضمان الجودة (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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