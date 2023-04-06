وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، وأملج، والرياض.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة، الطاقة، الهندسة البيئية)، أو ما يعادلها.
– مشغل التشغيل والصيانة (عدد 5 وظائف/ أملج): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الطاقة، الكهرباء، تقنية هندسة الطاقة الشمسية).
– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة، الهندسة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)