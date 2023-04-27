Icon

التعاون الاسلامي: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال Icon منافسة خاصة بين غروهي وكيم Icon 4 يمنيين في قبضة الأمن لتهريبهم القات Icon المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030 Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon خاصية جديدة للمشتركين في تويتر بلو Icon وفيات كورونا تتراجع عالميًا 95 % هذا العام Icon حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر Icon 4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت Icon ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف هندسية وفنية شاغرة في BAE SYSTEMS

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
وظائف هندسية وفنية شاغرة في BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم ضمان الجودة (الرياض).

– مشرف خلية إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– فني نظم الترميز/ صيانة المعدات (الطائف).

– مشرف فني التسليح/ التايفون (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم