السفير العراقي: نتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في عدة قطاعات وظائف شاغرة في فروع طيران أديل 11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة سقوط الأمطار على رمسيس الثاني يثير ضجة والحكومة المصرية ترد وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن ضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في الجوف وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي تدخل ساني يُخفف عقوبة بايرن ميونخ على ساديو ماني أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط أول الصيانة.
– مهندس أول العمليات التشغيلية.
– مشغل أول/ مصفاة عمليات التعدين.
– أخصائي استدامة/ تنسيق عمليات الإنتاج.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)