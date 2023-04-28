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وظيفة براتب قرابة 3 آلاف دولار لحماية الطيور

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
وظيفة براتب قرابة 3 آلاف دولار لحماية الطيور
المواطن - فريق التحرير

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تبحث إحدى الجمعيات المدافعة عن الحياة البرية، عن شخص للعمل بأحد أبْعد الجُزر في العالم لمدة 13 شهرًا، ويقع مقرّ العمل في جزيرة غوف البريطانية التي تقع بدورها في جنوب المحيط الأطلسي.

مواصفات الجزيرة

ولا تعرف جزيرة غوف سكانا مقيمين بشكل دائم، وتبعُد الجزيرة حوالي 1,500 ميل (ما يعادل 2,400 كيلومتر) عن اليابسة الإفريقية، ولا يوجد في الجزيرة مطار، ويتطلب الوصول إليها ركوب البحر سبعة أيام من سواحل جنوب إفريقيا.

وهي رحلة اجتازتها بالفعل ريبيكا غودويل ولوسي دورمان، اللتان تعملان حاليًا على أرض الجزيرة، وبذلك تُعدّ ريبيكا ولوسي بين سبعة موظفين يعملون بشكل دائم، إلى جانب ثمانية ملايين من الطيور، يدعون جزيرة غوف وطنًا لهم.

وتعمل كل من ريبيكا ولوسي لصالح الجمعة الملكية لحماية الطيور، وقبل الانتقال إلى جزيرة غوف، كانت لوسي تعمل في القارة القطبية الجنوبية، بينما كانت ريبيكا تعمل لصالح الجمعية الملكية لحماية الطيور في اسكتلندا، وتنتهي سنة ريبيكا على جزيرة غوف في شهر سبتمبر  المقبل؛ ومن ثمّ تبحث الجمعية الملكية لحماية الطيور عن موظف ميداني جديد، براتب يتراوح بين 25 ألف و27 ألف جنيه إسترليني ما يقدر بـ 31 إلى 33 ألف دولار في العام.

متطلبات الوظيفة

وتتطلب الوظيفة ملاحقة أنواع بعينها من طيور البحر على طول أيام متعاقبة، وهو ما يتطلب في المتقدمين لشغلها مقدرة على التكيف على العيش في بيئة نائية وشبيهة بالمنطقة القطبية الجنوبية.

كما يتعين على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلا على درجة علمية أو ما يوازي ذلك من خبرة في تخصص ذي صلة، بالإضافة إلى خبرة ميدانية في مجال التعامل مع الطيور والحيوانات البرية ومراقبتها.

شركة تعلن عن وظيفة بـ 31 ألف دولار شهريًا لحماية الطيور (1)

وتحذّر كل من ريبيكا ولوسي، المتقدمين لشغل الوظيفة على جزيرة غوف من أنهم سيضطرون إلى مواجهة طقس قاس، وإلى تناوُل أطعمة غير طازجة لمدة عام كامل.

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