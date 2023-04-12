وفاة أول سيدة صينية بإنفلونزا الطيور

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين.
ولفتت المنظمة، إلى أن امرأة توفيت في الصين من جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور إتش 3 إن 8 (H3N8)، وهو فيروس ينتشر منذ عام 2002، ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.
من المعروف أن الفيروس رُصد للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.
وسبق أن سُجّلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في إبريل ومايو من عام 2022.
والمرأة التي قضت من جراء إصابتها بالفيروس هي من سكان مقاطعة غوانغدونغ الواقعة جنوب شرقي الصين، وقد توفيت عن 56 عامًا.
وأصيبت بالمرض في 22 فبراير، ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 مارس، وفق منظمة الصحة العالمية.
ولفتت المنظمة، في بيان، إلى أن المريضة كانت تعاني أمراضًا مزمنة، وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض، كما سبق أن وُجدت طيور برية حول منزلها.