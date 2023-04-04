Icon

منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج Icon أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة Icon زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية Icon تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام Icon وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر Icon توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة Icon يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال Icon رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم Icon لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر Icon زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ صباحاً
وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الشيخ ناصر البدوي، إمام وخطيب مسجد المنير في مصر، أثناء قراءته للقرآن إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب وسائل الإعلام، سيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لوفاة إمام المسجد أثناء قراءته للقرآن في منزله.

ونعت إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد، وأوفدت عددًا من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأسرة.

وبحسب شهود عيان، توفي الشيخ ناصر البدوي إمام وخطيب مسجد المنير وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف في يده.

ولفت إلى أن الفقيد كان حسن الخلق، ويرتبط الأهالي به بالدروس الدينية التي يلقيها بالمسجد، والصلاة خلفه بالمسجد، بالإضافة الى حرصة على المشاركة الاجتماعية والتدخل لصلح المواطنين فيما بينهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف