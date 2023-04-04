وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الشيخ ناصر البدوي، إمام وخطيب مسجد المنير في مصر، أثناء قراءته للقرآن إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب وسائل الإعلام، سيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لوفاة إمام المسجد أثناء قراءته للقرآن في منزله.

ونعت إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد، وأوفدت عددًا من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأسرة.

وبحسب شهود عيان، توفي الشيخ ناصر البدوي إمام وخطيب مسجد المنير وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف في يده.

ولفت إلى أن الفقيد كان حسن الخلق، ويرتبط الأهالي به بالدروس الدينية التي يلقيها بالمسجد، والصلاة خلفه بالمسجد، بالإضافة الى حرصة على المشاركة الاجتماعية والتدخل لصلح المواطنين فيما بينهم.