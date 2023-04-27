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أسر قلوب محبيه بعذوبة صوته

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الشيخ عبد الله كامل، بعد أن تولى إمامة المسلمين من الجاليات العربية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي.

وفاة الشيخ عبدالله كامل

ونشرت الصفحة الرسمية للمسجد الذي يصلي فيه الشيخ عبد الله كامل خبر الوفاة، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا منذ ساعات قليلة وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبًا”.

ويعد اسمه الثلاثي هو الشيخ عبد الله أحمد كامل، وهو داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد محافظة الفيوم في إحدى قري مركز يوسف الصديق، وفقد بصره عندما ولد في عام 1985، وحفظ الشيخ عبد الله كامل القرآن الكريم كاملًا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة برايل.

حزن كبير

وعبر الشيخ والقارئ مشاري راشد العفاسي عن حزنه الشديد لوفاة عبدالله كامل وقال عبر حسابه بتويتر، “اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ عبدالله كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه”.

وقال الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تغريدة له عبر تويتر، “رحم الله الشّيخ عبدالله كامل ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين”.

مسيرته القرآنية

وتخرج الشيخ عبد الله كامل في جامعة الفيوم عام 2005 بعدما التحق بكلية دار العلوم، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 عبر إحدى القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر وحصل فيها على المركز الأول.

واشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر أغلبها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

سفير القرآن الكريم

وشارك القارئ المصري المعروف، في تقديم مجموعه من البرامج الدينية الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية.

وسافر الشيخ عبد الله كامل إلى أكثر من دولة للإمامة بالمصلين، حيث سافر إلى دولة الكويت، وتم نقل صلاته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي. كما سافر أيضًا إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والمملكة وغيرها من دول العالم.

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