وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.