وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.