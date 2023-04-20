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بعد هروبه لمسافة طويلة وهو يركض

وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله
المواطن - فريق التحرير

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توفى رئيس الديوان السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، اليوم الخميس، خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية .

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، توفى كمبش مباشرة بعد اعتقاله بسبب قطعه مسافات طويلة وهو يركض، مما أدى إلى وفاته، بحسب ما أفادت “روسيا اليوم”.

وكان رئيس ديوان الوقف السني الأسبق قد هرب يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

إقالة مسؤولين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إقالة قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من السجن.

ومن جانبه، قال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان سابق إنه وبتاريخ 18 أبريل الجاري وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة.

وقبل أيام أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

 

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