وفاة شخص وإصابة 41 إثر تصادم سيارة وحافلة في ينبع

توفي شخص وأصيب 41 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام سيارة بحافلة بمحافظة ينبع وشخص كان يعبر الطريق.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة بالهيئة الملكية بينبع، بالتعاون مع شعبة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، الحادث، وتوجيه المركز الطبي برفع درجة الاستعداد والجاهزية في طوارئ المركز الطبي لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

حادث مروري في ينبع

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبدالعزيز بن ماجد وطريق الأمير عبدالله بن تركي، جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبًا من جنسيات مختلفة، ما تسبب في انقلابها.

وفاة عابر الطريق

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة عابر الطريق في موقع الحادث وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة.

وباشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة، وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي، علمًا بأنه تم تنويم 17 مقيمًا وحالتهم مستقرة، وخروج 24 مقيمًا بعد تلقي العلاج اللازم.