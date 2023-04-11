Icon

لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف Icon الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر Icon مجلس الوزراء يثمن التوجيه الملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي Icon الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 عامًا في احتياطيات دول العالم  Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 5.1 مليارات ريال Icon عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الحدود الشمالية Icon مدير تعليم عسير يزور مخيم جمعية البر بأبها لاستقبال زكاة الفطر Icon زلة لسان تسببت في سحب جائزة زاهد قدسي من البلوشي Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تركمانستان Icon وفاة شخص وإصابة 41 إثر تصادم سيارة وحافلة في ينبع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انقلاب الحافلة بسبب التصادم

وفاة شخص وإصابة 41 إثر تصادم سيارة وحافلة في ينبع

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
وفاة شخص وإصابة 41 إثر تصادم سيارة وحافلة في ينبع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي شخص وأصيب 41 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام سيارة بحافلة بمحافظة ينبع وشخص كان يعبر الطريق.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة بالهيئة الملكية بينبع، بالتعاون مع شعبة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، الحادث، وتوجيه المركز الطبي برفع درجة الاستعداد والجاهزية في طوارئ المركز الطبي لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

حادث مروري في ينبع

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبدالعزيز بن ماجد وطريق الأمير عبدالله بن تركي، جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبًا من جنسيات مختلفة، ما تسبب في انقلابها.

وفاة عابر الطريق

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة عابر الطريق في موقع الحادث وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة.

وباشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة، وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي، علمًا بأنه تم تنويم 17 مقيمًا وحالتهم مستقرة، وخروج 24 مقيمًا بعد تلقي العلاج اللازم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم