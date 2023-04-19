وفاة فنانة استعراضية أمام الجمهور سقطت من ارتفاع مرعب

توفيت فنانة استعراضية، بطريقة مروعة حيث سقطت من ارتفاع مرعب أثناء أدائها عرضًا في الهواء برفقة زوجها، على خشبة المسرح، لتلقى حتفها.

سقوط الفنانة

وشاهد الحاضرون الفنانة الصينية صن مومو- 37 سنة- وهي تسقط أمام عيني زوجها خلال عرض على شكل أرجوحة، حيث فشل شريكها في الإمساك بها بساقيه أثناء حركة استعراض خطيرة.

وبحسب تقارير محلية، فإن صن سقطت من ارتفاع مرعب يزيد على 30 قدمًا، تاركة خلفها طفلين- ابن وابنة.

وتوفيت الراقصة متأثرة بالإصابات التي أصيبت بها أثناء الأداء في منطقة Haogou في Suzhou، وفشلت المستشفى في إنقاذ حياتها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

من جانبه، قال زوجها المفجوع بالحادثة تشانغ مومو: “كنا سعداء دائمًا معًا”، مضيفًا: “لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل محددة في الوقت الحالي”.

بدون أحزمة أمان

وكان الثنائي من الفنانين ذوي الخبرة الذين عملوا معًا لسنوات عديدة، لكنهما لم يرتديا أحزمة الأمان المطلوبة، وذلك من أجل المظهر الجيد.