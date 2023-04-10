وفاة مدير بنك عضه كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة

حققت النيابة المصرية في وفاة مدير بنك عقره كلب شرس تمتلكه الطاهية الإعلامية أميرة شنب، وقررت تجديد حبس زوج الطاهية، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

بداية الوقعة

وأفاد أحد أقارب الضحية الذي كان يعمل مدير البنك، بأنه يوم الواقعة طرق شقة جيرانهم؛ لمطالبتهم بالسيطرة على كلبهم من فصيلة بيتبول، الذي يثير الذعر.

وعندما فتحت الخادمة باب الشقة فوجئ بخروج الكلب وهجومه عليه؛ ما أدى إلى إصابته، وخضوعه لجراحات متتالية، ثم وفاته.

حادثة بشعة

وكانت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، قد كشفت تفاصيل الواقعة، بمنشور عبر حسابها على “فيسبوك” قالت فيه: إن “زوج إحدى صديقاتها (يدعى محمد محب الماوي) الذي يعمل مديرًا لأحد البنوك، تعرض لحادثة بشعة”.

وأشارت إلى أن “كلبًا يملكه زوج الإعلامية أميرة شنب، التي اشتهرت في مصر عبر تقديم برامج الطبخ، وتقدم حاليًّا برنامجًا يحمل اسم (أميرة في المطبخ)، قد هاجمه”.

محظور دوليًّا

وأكملت في منشورها، أن “الكلب من نوعية بيتبول المحظور استيراده دوليًّا”.

وأردفت: “بدأت القصة عندما قرر الجار أن يذهب إلى منزلها ويطلب منها السيطرة على الكلب، لكن بمجرد أن فُتح الباب، خرج الكلب مسرعًا وهاجمه”.

وتابعت هند: “تعرض الجار إلى إصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع”.

واختتمت: “لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه النبض بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه حتى الآن، حيث تم تأجيل الجراحة إلى أجل غير مسمى”.