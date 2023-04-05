وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي

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لفظت معتمرة من محافظة قنا المصرية، أنفاسها الأخيرة داخل الحرم المكي بالمملكة، عقب انتهائها من أداء مناسك العمرة، ضمن وفد من أبناء قنا.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، أقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة داخل الحرم المكي، وجرى دفنها بمقابر مكة، بناء على وصيتها، بعدما شعرت باقتراب الآجل، وفقًا لأقوال المرافقين لها.
وتعد الفقيدة الراحلة، الحالة الرابعة من محافظة قنا، التي تتوفى داخل الحرم المكي أو النبوي، خلال شهر رمضان الحالي.
وأفاد أحد المرافقين للمتوفاة، بأن المتوفاة توجهت إلى مكة لأداء العمرة، في اليوم الرابع من شهر رمضان الجاري، ودعت فور وصولها مكة أن يحسن الله خاتمتها في الحرم، وقد كان لها ما تمنت.
من المعروف أن الفقيدة روحية أحمد محمد سليمان، مقيمة بقرية الشاورية بنجع حمادي، شمال قنا، توجهت إلى الأراضي الحجازية، ضمن وفد تابع لإحدى الشركات السياحية في الرابع من شهر رمضان الجاري.