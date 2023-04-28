وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان

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لقى 7 أشخاص مصرعهم بسبب حريق نشب في إحدى عربات قطار للركاب جنوب باكستان، حسبما أفاد المسؤولون.
وقال محسن سيال المسؤول بالسكك الحديدية، إن النيران اشتعلت في القطار في خيربور، وهي منطقة تبعد 500 كيلومتر شمال كراتشي، عاصمة إقليم السند، مضيفًا أن 6 أشخاص قتلوا في الحريق بينما لقيت امرأة حتفها عندما قفزت من نافذة القطار المتحرك.
وقال إن الحريق ألحق أضرارًا بالغة بعدة سيارات أخرى في القطار، ولا يزال سبب اندلاع النار غير واضح.
وأظهرت لقطات، عدة أجزاء محترقة من القطار الذي كان في طريقه من كراتشي إلى مدينة لاهور الشرقية عندما اشتعلت النيران في إحدى عرباته، كما أفادت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب اندلعت ليل الأربعاء وأضرت بعدة مركبات.
وفي باكستان، غالبًا ما يجلب الركاب الفقراء مواقد الغاز الصغيرة الخاصة بهم في القطارات لطهي وجباتهم، وذلك على الرغم من القواعد التي تحظر هذه الممارسة، فغالبًا ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة، وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 2019، لقي ما لا يقل عن 74 راكبًا مصرعهم وأصيب العشرات في حريق قطار اندلع عندما انفجر موقد غاز للطهي في قطار متجه لمقاطعة البنجاب الشرقية.
وفي الوقت نفسه، فإن غالبًا ما تكون حوادث القطارات في باكستان نتيجة لضعف البنية التحتية للسكك الحديدية والإهمال الرسمي.