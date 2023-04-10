وفد إيراني يزور الرياض قريباً لمناقشة فتح السفارة

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وفدًا سيتوجه إلى المملكة، قريبًا لوضع أسس فتح السفارة في الرياض.

وفد إيراني في الرياض

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، بمؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن وفداً فنياً سيتوجه إلى المملكة خلال أيام لبحث إعادة فتح السفارة في الرياض.

كما أشار إلى أن الخطوات الأولی اكتملت من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأضاف أن “العملية مستمرة”، بحسب ما نقلت وكالة “ايسنا”.

هدنة اليمن

أما في ما يتعلق بالملف اليمني، فعبر ناصر كنعاني عن أمله في أن تساعد المتغيرات التي تشهدها المنطقة على وقف إطلاق النار باليمن بشكل مستمر، تمهيدًا لمسيرة سياسية مستدامة.

وجدد التأكيد على دعم بلاده لتمديد الهدنة بين اليمنيين. من جهتها أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن وفدًا تقنيًا إيرانيًا قد يزور الرياض غدًا الثلاثاء، لإجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في المملكة.

يأتي ذلك بعدما أجرى الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثلات المملكة في إيران زيارة إلى العاصمة طهران السبت الماضي، وذلك من أجل إعادة افتتاح السفارة في طهران والقنصلية في مشهد.

الاتفاق الثلاثي

ويأتي ذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين بتاريخ 6 أبريل الجاري.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

استئناف الرحلات الجوية

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، أمس الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين إيران والمملكة، وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، على رضا عنياتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، حسب وكالة فارس الإيرانية.