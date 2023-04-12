وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة

وفد إيراني في الرياض

وكان وفد سعودي وصل في الثامن من أبريل الجاري، إلى إيران لبحث إعادة افتتاح السفارة في طهران والقنصلية العامة في مدينة مشهد.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، بمؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن وفداً فنياً سيتوجه إلى المملكة خلال أيام لبحث إعادة فتح السفارة في الرياض.

فريق فني سعودي

كما أشار إلى أن الخطوات الأولی اكتملت من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأضاف أن “العملية مستمرة”، بحسب ما نقلت وكالة “ايسنا”.

يأتي ذلك بعدما أجرى الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثلات المملكة في إيران زيارة إلى العاصمة طهران السبت الماضي، وذلك من أجل إعادة افتتاح السفارة في طهران والقنصلية في مشهد.

الاتفاق الثلاثي

ويأتي ذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين بتاريخ 6 أبريل الجاري.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.