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ابتداءً من غد الاثنين وحتى الأربعاء

وقاء يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي بـ مكة المكرمة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
وقاء يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي بـ مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، عموم المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة، بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، ابتداءً من غد الاثنين 12 /9/1444هـ .

مواعيد الرش

وأوضح المركز الوطني للوقاية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالتعاون مع وقاء، تدعو  المواطنين والمقيمين ومربي الماشية النحالين والمزارعين بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/9/1444هـ

المناطق المستهدفة

وأضاف المركز الوطني أن المناطق المستهدفة هي المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة التنقية (الطريق العام مكة- الليث).

بالإضافة للمناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة خمسة، ومناطق الخضرية والمستنقعات جنوب مكة (من غرب أبراج الضغط العالي إلى نهاية طريق الليث).

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