وقاء يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي بـ مكة المكرمة

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دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، عموم المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة، بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، ابتداءً من غد الاثنين 12 /9/1444هـ .
وأوضح المركز الوطني للوقاية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالتعاون مع وقاء، تدعو المواطنين والمقيمين ومربي الماشية النحالين والمزارعين بالابتعاد عن مواقع الرش الجوي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/9/1444هـ
وأضاف المركز الوطني أن المناطق المستهدفة هي المناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة التنقية (الطريق العام مكة- الليث).
بالإضافة للمناطق الخضرية والمستنقعات بجوار محطة خمسة، ومناطق الخضرية والمستنقعات جنوب مكة (من غرب أبراج الضغط العالي إلى نهاية طريق الليث).