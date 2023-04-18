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مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون والمقيمون بل والمسلمون في العالم أجمع عن موعد ووقت إخراج زكاة الفطر لهذا العام.
وأوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس يوم غد الأربعاء (٢٨رمضان) إلى صلاة العيد.