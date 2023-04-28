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نظرًا للصراع الدائر هناك

وقف أنشطة مفوضية اللاجئين في السودان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
وقف أنشطة مفوضية اللاجئين في السودان
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتًا في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

تصريح ممثل المفوضية

وأوضح ممثل المفوضية في السودان، أكسل بيشوب، في تصريح له، اليوم، أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظرًا للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

وأفاد نبأ عاجل جاء فيه أن المبعوث الأممي للسودان وأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعوان بشكل عاجل لاستمرار الهدنة في السودان.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت: إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدًا تلو الآخر”.

الخروج عن الخدمة تباعًا

وأضافت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.

لا ممرات آمنة

وأبانت أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة ميليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية.

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