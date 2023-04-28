وقف أنشطة مفوضية اللاجئين في السودان

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أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتًا في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.
وأوضح ممثل المفوضية في السودان، أكسل بيشوب، في تصريح له، اليوم، أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظرًا للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.
وأفاد نبأ عاجل جاء فيه أن المبعوث الأممي للسودان وأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعوان بشكل عاجل لاستمرار الهدنة في السودان.
وفي وقت سابق، حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت: إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدًا تلو الآخر”.
وأضافت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.
وأبانت أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة ميليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية.