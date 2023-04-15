Icon

وقف تسليم طائرات بوينج 737 ماكس بسبب مشاكل بقطع الغيار Icon ولاية أمريكية تحظر تيك توك بشكل كامل Icon الهلال يفقد بطاقته الأولى المؤهلة لـ كأس العالم للأندية Icon ولي العهد يستقبل سلطان بروناي دار السلام Icon مدرب الباطن حول اعتداء ماريغا عليه: ربما احتفالي بالفوز أزعجه ولا أهتم به Icon نزع ملكية عقارات لتأهيل موقع نحت الجمل بسكاكا Icon وفاة لاعب تونسي أضرم النار بجسده بعد خلافه مع بائع موز Icon ترتيب دوري روشن .. الهلال يفقد فرصته في المنافسة والاتفاق يُبدع Icon قصة إفطار جماعي في حي اليمانية بـ ‎الطائف لم ينقطع منذ 40 عامًا Icon لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شركة فلاي دبي تترقب الوضع

وقف تسليم طائرات بوينج 737 ماكس بسبب مشاكل بقطع الغيار

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
وقف تسليم طائرات بوينج 737 ماكس بسبب مشاكل بقطع الغيار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوقفت شركة بوينغ تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ.

تقييم الآثار

وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي التي تنتظر استلام نحو 17 طائرة خلال العام الجاري من طراز 737 ماكس: “نحن على علم بآخر تحديث من بوينغ وعلى تواصل مع الشركة لتقييم أي آثار قد تترتب على تسليم الطائرات في المستقبل”.

وأبانت بيانات فلاي دبي أنها تنتظر استلام 142 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة دفترية 186 مليار درهم، وهو المتبقي من صفقة أعلنت عنها الشركة عام 2017، حيث استلمت العام الماضي 17 طائرة، ومن المتوقع استلام 17 أخرى العام الجاري.

تخفيض عمليات التسليم

ولفتت بوينغ إلى أن المشكلة يمكن أن تؤثر في عدد كبير من طائرات 737 ماكس غير المسلمة في الإنتاج والتخزين، ومن المحتمل أن تخفض عمليات التسليم على المدى القريب.

وشددت الشركة على أن تلك المشكلة ليست مشكلة سلامة طيران ملحة، مشيرة الى أن الأساطيل الموجودة في الخدمة يمكنها الاستمرار في التحليق بأمان.

متطلبات الأمن والسلامة

ولفتت بوينغ إلى أن Spirit AeroSystems استخدمت عملية غير قياسية أثناء تركيب مكونات في الجزء الخلفي من الطائرات ما يمكن أن يؤدي إلى عدم استيفاء الطائرات لمتطلبات الأمن والسلامة من قبل الجهات التنظيمية.

وأكدت بوينغ أنها أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية بالمشكلة، والتي تعود إلى عام 2019، وتعمل الآن على فحص الطائرات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر.

وبعد إعلان الشركة أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، تراجعت أسهم بوينغ بأكثر من 6.3%، كما تراجعت أسهم Spirit AeroSystems Holdings بأكثر من 20%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية...

أخبار أمنية
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

حصاد اليوم
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة
السوق

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة

السوق
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي جوهري
السعودية اليوم

هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي...

السعودية اليوم
مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من 7 لغات
السعودية اليوم

فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من...

السعودية اليوم