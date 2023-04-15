وقف تسليم طائرات بوينج 737 ماكس بسبب مشاكل بقطع الغيار

أوقفت شركة بوينغ تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ.

تقييم الآثار

وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي التي تنتظر استلام نحو 17 طائرة خلال العام الجاري من طراز 737 ماكس: “نحن على علم بآخر تحديث من بوينغ وعلى تواصل مع الشركة لتقييم أي آثار قد تترتب على تسليم الطائرات في المستقبل”.

وأبانت بيانات فلاي دبي أنها تنتظر استلام 142 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة دفترية 186 مليار درهم، وهو المتبقي من صفقة أعلنت عنها الشركة عام 2017، حيث استلمت العام الماضي 17 طائرة، ومن المتوقع استلام 17 أخرى العام الجاري.

تخفيض عمليات التسليم

ولفتت بوينغ إلى أن المشكلة يمكن أن تؤثر في عدد كبير من طائرات 737 ماكس غير المسلمة في الإنتاج والتخزين، ومن المحتمل أن تخفض عمليات التسليم على المدى القريب.

وشددت الشركة على أن تلك المشكلة ليست مشكلة سلامة طيران ملحة، مشيرة الى أن الأساطيل الموجودة في الخدمة يمكنها الاستمرار في التحليق بأمان.

متطلبات الأمن والسلامة

ولفتت بوينغ إلى أن Spirit AeroSystems استخدمت عملية غير قياسية أثناء تركيب مكونات في الجزء الخلفي من الطائرات ما يمكن أن يؤدي إلى عدم استيفاء الطائرات لمتطلبات الأمن والسلامة من قبل الجهات التنظيمية.

وأكدت بوينغ أنها أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية بالمشكلة، والتي تعود إلى عام 2019، وتعمل الآن على فحص الطائرات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر.

وبعد إعلان الشركة أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، تراجعت أسهم بوينغ بأكثر من 6.3%، كما تراجعت أسهم Spirit AeroSystems Holdings بأكثر من 20%.