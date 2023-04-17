وقف جميع عمليات برنامج الغذاء العالمي بالسودان

أوقف برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، الأحد، مؤقتًا جميع العمليات في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

وقف جميع العمليات

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: بينما نراجع تطور الوضع الأمني ​، فإننا مضطرون لوقف جميع العمليات في السودان مؤقتًا.

وبحسب البيان، يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد، ولكن لا يمكننا القيام بعملنا المنقذ للحياة إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا.

وكان ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي قد قتلوا، فيما أصيب اثنان في اشتباكات في كبكابية بشمال دارفور. ولم يحدد برنامج الغذاء العالمي جنسياتهم.