وقف نشر الإحصائيات الروسية من إنتاج النفط والغاز

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أوقفت الحكومة الروسية، نشر الإحصائيات المتعلقة بإنتاج البلاد من النفط والغاز والمكثفات.
وسيكون القرار الذي اتخذته روسيا، ساريًا حتى الأول من إبريل 2024، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة.
وحذفت هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) بيانات إنتاج النفط الشهرية من تقريرها الاقتصادي الأخير الذي نشرته الأربعاء.