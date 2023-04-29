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بسبب الحركات الاجتماعية العنيفة

وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.

سبب التخفيض

وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة ايه ايه سلبي -AA مقابل ايه ايه سابقا، مضيفة أن الجمود السياسي والحركات الاجتماعية العنيفة أحيانًا تشكل خطرًا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح.

وقبل 6 ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.

وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا

واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان، وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة فيتش، التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة.

وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة.

الرد الفرنسي

وردا على إعلان فيتش، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير اليوم السبت إن فرنسا ستواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية، مضيفًا: أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش، نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

وقال لومير سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد.

وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

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