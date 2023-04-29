ولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية “نيوم”

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن محمية “نيوم” شهدت ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز في الموسم الماضي.

المحافظة على البيئة

وجاءت هذه الخطوة ضِمن جهود “نيوم” المنبثقة عن رؤيتها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وأن تكون نموذجاً غير مسبوق في الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية على مستوى المنطقة.

معلومات عن محمية نيوم

يشار إلى أن “محمية نيوم” تمتد علـى مساحة 25 ألف كلم2، وتهدف إلى توفير نظام بيئي للحفاظ على الطبيعة والمكونات البيئية وتنميتها، وزيادة التنوع الأحيائي، تحقيقاً لمستهدَفات مبادرة تكاثر أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض.