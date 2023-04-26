ولاية أريزونا تلغي تصاريح حفر بئري مياه لمزرعة سعودية بسبب الجفاف

ألغت ولاية أريزونا تصاريح حفر بئري مياه لمزرعة مملوكة لـ السعودية في الجزء الغربي من الولاية، وذلك بعد تعالي الأصوات بمنع استخدام المياه الجوفية الخاصة بالولاية في المزارع عامة، على اعتبار أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبحسب موقع أسوشيتد برس، فإن شركة Fondomonte Arizona LLC تستخدم الرشاشات لزراعة البرسيم في مقاطعة لاباز وتصديرها لتغذية الماشية الحلوب في المملكة، وقد قالت المدعية العامة الديمقراطية في ولاية أريزونا كريس مايز: إن تصاريح الحفر للشركة ألغيت.

وذكرت تقارير أمريكية أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت في أريزونا الأصوات المطالِبة بمنع الشركات والمزارع من استخدام المياه الجوفية الخاصة بالولاية، على اعتبار أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه.

جفاف شديد في الولاية

وأفاد موقع AZFamily.com أن الآبار الجديدة كانت ستضخ ما يصل إلى 3000 جالون (11000 لتر) من المياه في الدقيقة، وفي الوقت نفسه، فإن متوسط استخدام الأسرة المكونة من أربعة أفراد يكون في حدود ما يقرب من 17000 جالون (64000 لتر) من المياه شهريًا، مما يعني أن البئرين الجديدين كانا سيضخان في غضون ثلاث دقائق فقط وهو ما تستخدمه عائلة مكونة من أربعة أفراد في الشهر.

تعرضت العديد من مزارع الشركات الكبيرة في غرب وجنوب شرق ولاية أريزونا لانتقادات لاستخدام كميات كبيرة من المياه حيث يعاني جنوب غرب الولايات المتحدة من جفاف شديد.

مياه نهر كولورادو في خطر

في بعض الحالات، اشتكى الجيران من أن مزارع الشركات قد استخدمت الكثير من المياه حتى جفت الآبار المجاورة، بالإضافة إلى ذلك، تواجه ولاية أريزونا احتمال فقدان كميات كبيرة من مياه نهر كولورادو وستعلن الحكومة الفيدرالية عن إجراءات جديدة لمكافحة انخفاض مستويات المياه في بحيرة باول وبحيرة ميد.