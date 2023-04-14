Icon

ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا Icon الصحة تحذر من استخدام السجائر الإلكترونية Icon توخيل: أنا أول المدافعين عن ساديو ماني Icon نادي الزمالك يتعاقد رسميًا مع أوسوريو Icon راموس ودي ماريا أبرز الصفقات المنتظرة بدوري روشن Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon مشهد لا يصدق لمعلمين يسبحون إلى المدرسة في أفغانستان Icon إحباط تهريب أكثر من 860 كجم من الحشيش في منفذ الوديعة Icon حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول Icon أسواق جدة الشعبية تنافس الحديثة في تجهيزات ومستلزمات العيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يستلزم الأمر بطاقة هوية أو موافقة ولي الأمر

ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

وافقت ولاية أركنساس في أمريكا على تشريع يلزم القاصرين بالحصول على إذن من والديهم لإنشاء حساب جديد، ويتطلب مشروع القانون الذي وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، أن تتعاقد شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع بائعي الطرف الثالث للتحقق من أعمار المستخدمين الجدد باستخدام رخص القيادة أو بطاقات الهوية المصورة.

ينطبق هذا على جميع منصات الوسائط الاجتماعية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون دولار، بما في ذلك فيسبوك وإنستقرام وتيك توك، لكن المنصات التي لا تعتبر خطرًا على الأطفال مثل LinkedIn معفية.

ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا

العقوبة المحتملة

قد تواجه الشركات التي تنتهك عن عمد شرط التحقق من العمر غرامة قدرها 2500 دولار لكل انتهاك بموجب القانون الجديد، لكن الخبراء تساءلوا كيف وما إذا كان يمكن تطبيق القيود بالفعل.

كما أثار التشريع، المقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر، انتقادات من المعارضين الذين قالوا إن القيود قد تثير مخاوف جديدة بشأن الخصوصية.

وقال السناتور الجمهوري تايلر ديس، راعي مشروع قانون أركنساس، إن القانون الجديد يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نريد شراكة مع أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أطفالنا، لكن جايسون كيلي، القائم بأعمال مدير النشاط في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قال في بيان: يجب على الحاكم والمشرعين الذين صوتوا لصالح هذا القانون ألا يفهموا الضرر الذي سيلحقه بالخصوصية وحقوق حرية التعبير للأشخاص الذين يمثلونهم.

ولا تحدد مشاريع القوانين بالضبط كيف سيتم تطبيق القيود، لكن في مقابلة مع PBS، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، مايك ماكيل، إن قسم حماية المستهلك سيعمل عن كثب مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثمانية المقبلة لتطوير الأمر.

تدابير مماثلة

اقتراح أركنساس مشابه لقانون وقع عليه حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الشهر الماضي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، كما تفكر عدة دول أخرى في اتخاذ تدابير مماثلة، يروج لها المؤيدون كوسيلة لحماية الأطفال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم
السعودية اليوم

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10...

السعودية اليوم
خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية
الرياضة

خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية

الرياضة
الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة
السعودية اليوم

الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة

السعودية اليوم
نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان
السعودية اليوم

نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول...

السعودية اليوم
رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته
تقارير

رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن...

تقارير
الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران
السعودية اليوم

الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران

السعودية اليوم
السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا
السعودية اليوم

السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا...

السعودية اليوم
تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد إسرائيل على مدار العقود
السعودية اليوم

تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد...

السعودية اليوم