وقف تسليم طائرات بوينج 737 ماكس بسبب مشاكل بقطع الغيار ولاية أمريكية تحظر تيك توك بشكل كامل الهلال يفقد بطاقته الأولى المؤهلة لـ كأس العالم للأندية ولي العهد يستقبل سلطان بروناي دار السلام مدرب الباطن حول اعتداء ماريغا عليه: ربما احتفالي بالفوز أزعجه ولا أهتم به نزع ملكية عقارات لتأهيل موقع نحت الجمل بسكاكا وفاة لاعب تونسي أضرم النار بجسده بعد خلافه مع بائع موز ترتيب دوري روشن .. الهلال يفقد فرصته في المنافسة والاتفاق يُبدع قصة إفطار جماعي في حي اليمانية بـ الطائف لم ينقطع منذ 40 عامًا لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة
وافقت الهيئة التشريعية لولاية مونتانا الأمريكية على حظر “تيك توك” بشكل كامل.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك وصل إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه.
ورغم أن تقديرات أظهرت أن العدد انخفض مع مطلع عام 2023 إلى نحو 834 مليونًا، غير أنه يبقى واحدًا من أكبر المنصات الاجتماعية على الإنترنت وأكثرها نموًّا.
وأكد المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، قبل نحو أسبوعين، أن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.
في سياق آخر، استجابت أستراليا، لنصائح جهات استخباراتية في البلاد، وقررت حظر تطبيق تيك تيوك الصيني، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.
من جانبه، أفاد المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، بأن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه “في أقرب وقت ممكن عمليًّا”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.