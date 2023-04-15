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وصل إلى نحو مليار مستخدم

ولاية أمريكية تحظر تيك توك بشكل كامل

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ صباحاً
ولاية أمريكية تحظر تيك توك بشكل كامل
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الهيئة التشريعية لولاية مونتانا الأمريكية على حظر “تيك توك” بشكل كامل.

مليار مستخدم

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك وصل إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه.

ورغم أن تقديرات أظهرت أن العدد انخفض مع مطلع عام 2023 إلى نحو 834 مليونًا، غير أنه يبقى واحدًا من أكبر المنصات الاجتماعية على الإنترنت وأكثرها نموًّا.

150 مليون مستخدم

وأكد المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، قبل نحو أسبوعين، أن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.

في سياق آخر، استجابت أستراليا، لنصائح جهات استخباراتية في البلاد، وقررت حظر تطبيق تيك تيوك الصيني، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.

في أقرب وقت

من جانبه، أفاد المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، بأن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه “في أقرب وقت ممكن عمليًّا”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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