فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية عودة الطيران بين السعودية وسوريا خطوة تعزز التواصل وتعالج صعوبات مواطني البلدين دعوة السعودية لوزير خارجية سوريا لزيارتها يدعم الوصول لحل سياسي ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” موعد أذان المغرب الخميس 22 رمضان بجميع المناطق المراعي تعلن توزيع مليار ريال أرباحاً للمساهمين تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود أزمة داخل جيش السودان وكلمة السر مطار مروي
تزخر المملكة بالمواهب والمبدعين في شتى المجالات، ومن هؤلاء الفنان وليد قشران الزهراني الذي أبدع في فن تقليد الآخرين، ليكون بذلك أيقونة تقمص وتقليد الآخرين خلال رمضان الجاري.
قائد صفقات نادي سعودي في ستوديو23 🤣@W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/SWT8WXNkT4
— MBC1 (@mbc1) April 12, 2023
وحازت حلقة مساء أمس الأربعاء، من برنامج “ستديو 23” على قناة mbc على إعجاب المشاهدين، حيث أبدع وليد قشران الزهراني في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية الشهيرة.
واستطاع الفنان وليد قشران تقليد قائد صفقات النادي السعودي الشهير بمهارة وإبداع، وتمكن من تقمُّص شخصيته وحركاته التي يشتهر بها، وحاز على إعجاب المشاهدين.