وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية

تزخر المملكة بالمواهب والمبدعين في شتى المجالات، ومن هؤلاء الفنان وليد قشران الزهراني الذي أبدع في فن تقليد الآخرين، ليكون بذلك أيقونة تقمص وتقليد الآخرين خلال رمضان الجاري.

فن وإبداع

وحازت حلقة مساء أمس الأربعاء، من برنامج “ستديو 23” على قناة mbc على إعجاب المشاهدين، حيث أبدع وليد قشران الزهراني في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية الشهيرة.

واستطاع الفنان وليد قشران تقليد قائد صفقات النادي السعودي الشهير بمهارة وإبداع، وتمكن من تقمُّص شخصيته وحركاته التي يشتهر بها، وحاز على إعجاب المشاهدين.