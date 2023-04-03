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معربًا عن اندهاشه من توقيت رحيله رغم الاستحقاقات المقبلة للأخضر

وليد الفراج: أستبعد تسبب اتحاد القدم في رحيل هيرفي رينارد وقلة المواهب أجبرته على ترك الأخضر

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
وليد الفراج: أستبعد تسبب اتحاد القدم في رحيل هيرفي رينارد وقلة المواهب أجبرته على ترك الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد توقيت الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي الأول مع قدوم استحقاقات مهمة مقبلة مثل كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2026.

وقال الفراج في حلقة الاثنين في برنامج “أكشن مع وليد”: “لا أتوقع أن اتحاد القدم بقيادة ياسر المسحل كان سببًا وراء رحيل المدرب رينارد، يبدو أن رينارد شعر بقلة في المواهب وأن جودة اللاعبين السعوديين لن تناسب طموحاته وخططه لذلك قرر الرحيل”.

وأضاف الفراج: “من يقول إن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تدخل في عمل المدرب الفرنسي، هذا كلام غير صحيح لأن وزير الرياضة مسؤول يريد أن يُحاسب ولا يتحاسب”.

وكان هيرفي رينارد أعلن يوم الثلاثاء الماضي رحيله عن تدريب الأخضر لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد نهاية مباراة السعودية وبوليفيا الودية.

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