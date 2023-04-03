وليد الفراج: أستبعد تسبب اتحاد القدم في رحيل هيرفي رينارد وقلة المواهب أجبرته على ترك الأخضر

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد توقيت الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي الأول مع قدوم استحقاقات مهمة مقبلة مثل كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2026.

#وليد_الفراج يتساءل : كيف رحل رينارد عن المنتخب السعودي وهو يرى هذا الدعم والخطط والطموح ؟ .. نستبعد اي تدخل من وزير الرياضة واتحاد الكرة #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction⁩⁩ pic.twitter.com/Ocfj3k9JSq — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 2, 2023

وقال الفراج في حلقة الاثنين في برنامج “أكشن مع وليد”: “لا أتوقع أن اتحاد القدم بقيادة ياسر المسحل كان سببًا وراء رحيل المدرب رينارد، يبدو أن رينارد شعر بقلة في المواهب وأن جودة اللاعبين السعوديين لن تناسب طموحاته وخططه لذلك قرر الرحيل”.

وأضاف الفراج: “من يقول إن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تدخل في عمل المدرب الفرنسي، هذا كلام غير صحيح لأن وزير الرياضة مسؤول يريد أن يُحاسب ولا يتحاسب”.

وكان هيرفي رينارد أعلن يوم الثلاثاء الماضي رحيله عن تدريب الأخضر لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد نهاية مباراة السعودية وبوليفيا الودية.