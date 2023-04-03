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وذلك أثناء الحديث عن أسباب قلة المواهب في الكرة السعودية

وليد الفراج عن البنية الجسدية للاعب المنتخب السعودي أمام الدنمارك: لاحظوا الفارق

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ صباحاً
وليد الفراج عن البنية الجسدية للاعب المنتخب السعودي أمام الدنمارك: لاحظوا الفارق
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على البنية الجسدية لأحد لاعبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في مواجهة الدنمارك التي أُقيمت أمس الأحد في بطولة مونتايجو الدولية في فرنسا.

وقال الفراج: “شاهدوا البنية الجسدية للاعب الأخضر ولاعب منتخب الدنمارك ولاحظوا الفارق”.

وأضاف: “التأسيس أحد الأسباب التي تساهم في زيادة المواهب بالكرة السعودية، عدم التأسيس يجعلنا نعاني”.

ورد الناقد الرياضي طارق النوفل قائلًا: “هذه مشكلة تأسيس للاعب ناشئ ويجب أن نشاهد كيف كان النجم البرتغالي رونالدو وتأسيسه جسديًّا”.

خسارة كبيرة لـ المنتخب السعودي

وكان الأخضر السعودي خسر أمام الدنمارك بنتيجة 7/ 0 أمس في البطولة الدولية الودية.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فيصل الشمري في حراسة المرمى، مهدي فقيهي، أمجد حراج، محمد الصرنوخ، فواز المشهور، خالد محمد، أحمد الحميد، نواف الدوسري، يزيد القرزعي، تركي هزازي، عبدالهادي مطري.

ويلعب الأخضر تحت 16 عامًا في المجموعة الأولى في بطولة مونتايجو الدولية مع منتخبات فرنسا والدنمارك وغينيا.

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