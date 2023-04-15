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النصر أقال المدرب الفرنسي وعيّن الكرواتي دينكو بدلًا منه

وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج حول أسباب إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الأيام القليلة الماضية.

وتحدث الفراج قائلًا: هل البرتغالي كريستيانو رونالدو كان سبب من ضمن 3 أسباب لرحيل غارسيا؟، هل القرار إداري؟، هل القرار جاء من عضو شرفي؟، إقالة غارسيا في ذلك الوقت تثير الجدل خاصة أن أرقامه تشير إلى أنه كان يسير بشكل جيد مع أصفر الرياض”.

وأضاف الفراج: ” لماذا رحل المدرب غارسيا؟، هذا سؤال طرحته فئات عريضة من جماهير أصفر الرياض، البعض قد يعتقد أنه برحيل المدرب الفرنسي قد يفوز النصر بدوري روشن، ولكن إذا لم يفز النصر باللقب، كيف سيكون الحال؟”.

رودي غارسيا وكريستيانو رونالدو - النصر

رسالة رونالدو إلى غارسيا

وكان النجم البرتغالي وجه رسالة إلى المدرب الفرنسي عبر حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلًا: “سعدت بالعمل معك، حظًا موفقًا بالمستقبل”.

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وتألق تحت قيادة غارسيا، حيث شارك معه في 10 مباريات بدوري روشن السعودي بمعدل 900 دقيقة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين.

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء أول أمس الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي غارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق.

 

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