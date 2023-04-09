وليد قشران يبدع في تقليد الحارس محمد العويس 

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أبدع الفنان وليد قشران الزهراني في تقليد حارس المرمى محمد العويس، في حلقة مساء أمس السبت، من برنامج “ستديو 23” على قناة mbc.
وليد قشران يتقن تقليد الحارس محمد العويس😁🤣@W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/HUkYG0mctY
— MBC1 (@mbc1) April 8, 2023
واستطاع الفنان وليد قشران تقليد اللاعب محمد العويس بمهارة وإبداع، وتمكن من تقمُّص شخصية اللاعب، وحركاته التي يشتهر بها.
يذكر أن قشران نال استحسان روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا أيضاً على البراعة في تقليد الشخصيات الإعلامية والفنية بطريقة مبدعة.