Icon

ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي.. نقلة هائلة بالمملكة Icon موقف إنساني للمملكة يتجلى في أزمة السودان Icon 144 قتيلاً حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات السودان Icon كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون Icon 30 دقيقة توثق اهتمام رجال الأمن بطفل تائه في الحرم المكي Icon نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمقاولين للمواطنين فقط Icon اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في الخرطوم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأت منذ ست سنوات ضمن رؤية 2030

ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي.. نقلة هائلة بالمملكة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي.. نقلة هائلة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي حمود أبو طالب أن النقلة الهائلة التي حدثت في المملكة خلال هذه الفترة القصيرة منذ تولي ولي العهد زمام الأمور قبل 6 سنوات، في كل الجوانب وعلى كل الأصعدة غير مسبوقة في كل بلدان العالم.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الذكرى السادسة لمرحلة «لا مستحيل»”،أن هذا ليس كلاماً عاطفياً لمواطن سعودي، وإنما حقيقة شهد بها زعماء العالم وأبهرت حتى الدول التي سبقتنا في التطوير والتحديث والتنمية.

فكر إدارة الوطن

وتابع الكاتب “لقد تغير فكر إدارة الوطن من التقليدية والنمطية والرتابة إلى التجديد والديناميكية والابتكار والإبداع والتنافسية، استثمار ذكي لرأس المال البشري الوطني، وتوظيف خلّاق لكل الموارد والمميزات الموجودة في الوطن، اكتشفنا واستثمرنا كنوزاً طبيعية ثمينة، وتأريخاً زاخراً، وتراثاً غنياً، وثقافة متميزة.

وأضاف الكاتب “لقد أطلق ولي العهد العنان للمارد السعودي الذي لا توجد حدود لطموحه. ما حدث خلال السنوات الست الماضية يمثل نموذجاً تأريخياً في كيف تستطيع الإرادة القوية المدعومة ببراعة التخطيط وإتقان الإنجاز نقل الأوطان في وقت قياسي إلى أكبر مما كانت تحلم به”… وإلى نص المقال:

بهجة خاصة

يعيش الشعب السعودي الآن بهجةً خاصة ذات دلالات مهمة بدأ يكتبها في تأريخه منذ ست سنوات بحروف من نور وحب واعتزاز، إنها بهجة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قطع بالوطن خلالها مسافة تحتاج إلى عشرات السنين، بل ربما لم نكن نصل إليها أبداً بدونه.

وحين يحتفي الشعب السعودي بهذه الذكرى فإن له ألف حق وحق، فقد جاء محمد بن سلمان إلى موقع مسؤوليته الضخمة وهو جاهز بمشروع غير مسبوق، مشروع يتحدى به الأفكار المتواضعة والطموحات المتدنية والأحلام البسيطة، مشروع نهضوي شامل، واضح الملامح ومحدد الأهداف، وضع تأريخاً معيناً لإتمامه غير قابل للتأجيل.

رؤية المملكة 2030

وعندما فاجأ الأمير العالم برؤية 2030 وما تتضمنه من أهداف إستراتيجية عالية السقف، ظنها البعض ضرباً من المستحيل، وشكك فيها الذين لا يعرفون جيداً فكره وطاقته وعزيمته وعشقه للتحدي في الإنجاز، لكن الأيام أثبتت لهم ولغيرهم ولكل العالم أنه قادر على أكثر من ذلك، حين تحققت بعض مستهدفات الرؤية قبل مواعيدها المحددة، وحين تجاوز بعضها سقف المستهدف.

النقلة الهائلة التي حدثت في المملكة خلال هذه الفترة القصيرة في كل الجوانب وعلى كل الأصعدة غير مسبوقة في كل بلدان العالم، وهذا ليس كلاماً عاطفياً لمواطن سعودي، وإنما حقيقة شهد بها زعماء العالم وأبهرت حتى الدول التي سبقتنا في التطوير والتحديث والتنمية.

ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي

لقد تغير فكر إدارة الوطن من التقليدية والنمطية والرتابة إلى التجديد والديناميكية والابتكار والإبداع والتنافسية، استثمار ذكي لرأس المال البشري الوطني، وتوظيف خلّاق لكل الموارد والمميزات الموجودة في الوطن، اكتشفنا واستثمرنا كنوزاً طبيعية ثمينة، وتأريخاً زاخراً، وتراثاً غنياً، وثقافة متميزة.

لقد أطلق ولي العهد العنان للمارد السعودي الذي لا توجد حدود لطموحه. ما حدث خلال السنوات الست الماضية يمثل نموذجاً تأريخياً في كيف تستطيع الإرادة القوية المدعومة ببراعة التخطيط وإتقان الإنجاز نقل الأوطان في وقت قياسي إلى أكبر مما كانت تحلم به.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على...

السعودية اليوم
طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات
العالم

طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

العالم
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
أخبار رئيسية

السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر...

أخبار رئيسية
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على...

السعودية اليوم
لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
غرائب

لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر...

غرائب
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
آخر الاخبار

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

آخر الاخبار
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد...

الرياضة
رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار...

السعودية اليوم