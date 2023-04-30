ولي العهد الأردني يكشف تفاصيل لقائه الأول بـ خطيبته رجوة

كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن موعد زفافه على خطيبته رجوة آل سيف اقترب، وكشف لأول مرة الطريقة التي تعرفا فيها على بعض، بعدما غدا حديث وسائل التواصل الاجتماعي إثر تهنئته خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى عيد ميلادها الذي صادف الجمعة الماضية.

اللقاء الأول

وأطل ولي العهد الأردني بمفاجأة جديدة، عندما رد الأمير الحسين على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير في منتدى “تواصل” الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، كيف تعرف على خطيبته رجوة خالد آل سيف، ليقول: “تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة”.

وأضاف “كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة”.

تهنئة عيد الميلاد

وأكد ولي العهد بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.

وهنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى ميلادها الذي وافق الجمعة الماضية.

موعد الزفاف الملكي

كما كتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في”انستغرام”: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في الرياض، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

رجوة آل سيف

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية بالمدارس السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.