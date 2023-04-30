Icon

مقتل 3 في حفل زفاف أردني تحول لمأساة Icon السديس: جهود رجال الأمن مباركة وعظيمة في محاربة المخدرات Icon لقطات لجريان سيل وادي ترج جنوب غرب بيشة Icon دراسة صادمة تحذر الحوامل من ارتداء الكمامات Icon  وصول 45 سعوديًا و37 من رعايا الدول إلى جدة Icon الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب Icon زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon استمرار أمطار جازان والباحة وعسير حتى المساء Icon ولي العهد الأردني يكشف تفاصيل لقائه الأول بـ خطيبته رجوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اقتراب موعد الزفاف الملكي

ولي العهد الأردني يكشف تفاصيل لقائه الأول بـ خطيبته رجوة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
ولي العهد الأردني يكشف تفاصيل لقائه الأول بـ خطيبته رجوة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن موعد زفافه على خطيبته رجوة آل سيف اقترب، وكشف لأول مرة الطريقة التي تعرفا فيها على بعض، بعدما غدا حديث وسائل التواصل الاجتماعي إثر تهنئته خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى عيد ميلادها الذي صادف الجمعة الماضية.

اللقاء الأول

وأطل ولي العهد الأردني بمفاجأة جديدة، عندما رد الأمير الحسين على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير في منتدى “تواصل” الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، كيف تعرف على خطيبته رجوة خالد آل سيف، ليقول: “تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة”.

وأضاف “كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة”.

تهنئة عيد الميلاد

وأكد ولي العهد بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.

وهنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى ميلادها الذي وافق الجمعة الماضية.

موعد الزفاف الملكي

كما كتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في”انستغرام”: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في الرياض، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

رجوة آل سيف

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية بالمدارس السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
العالم

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من...

العالم
لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة
مشاهير

لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

مشاهير
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

السعودية اليوم
درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان
العالم

درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في...

العالم
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
السعودية اليوم

نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

السعودية اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده
آخر الاخبار

رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي...

آخر الاخبار
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف
السعودية اليوم

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية...

السعودية اليوم