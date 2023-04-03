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بحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد والسيسي يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية وآفاق التعاون

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ صباحاً
ولي العهد والسيسي يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية وآفاق التعاون
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر فخامته عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

فيما حضر من الجانب المصري معالي رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

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