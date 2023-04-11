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وصلت لأعلى درجات الكفاءة في إيصال التبرعات إلى مستحقيها

ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء
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المواطن - فريق التحرير

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تنال منصة إحسان منذ إطلاقها دعمًا لا محدود من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

تبرعات موثوقة

وتعتبر منصة إحسان هي الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ باعتبارها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي، حيث تحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر وسهولة.

وفور إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تقام في عامها الثالث، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحملة بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال.

تشجيع قيم البر والعطاء

ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة من المولى عز وجل، حيث تحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر وسهولة.

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