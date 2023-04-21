محمد بن سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وعقب الصلاة، استقبل سمو ولي العهد أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي حفظه الله.



أدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن محمد بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن بندر، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل، وصاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن مشعل، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين.