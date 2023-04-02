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تتعلق بتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح

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